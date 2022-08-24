Памятник снесли, но память не уничтожить: МО РФ опубликовало документы об освобождении Латвии и Риги

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По данным Минобороны России, за свободу Латвии отдали свои жизни более 205 тысяч бойцов Красной Армии. Их останки покоятся в более чем 360 братских могилах и кладбищах страны.

«К сожалению, в последние годы в Латвии активизировались силы, которые стремятся во что бы то ни стало уничтожить прошлое собственной страны», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

Напомним, накануне все три скульптуры памятника Освободителям в Риге были демонтированы. Сообщается, что в настоящий момент не демонтированным остается лишь обелиск. После данного инцидента Следственный комитет России по поручению его председателя Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело из-за сноса памятного сооружения воинам-освободителям. В ведомстве отметили, что данные действия направлены против интересов России в вопросах сохранения исторической памяти.