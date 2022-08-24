Памятник снесли, но память не уничтожить: МО РФ опубликовало документы об освобождении Латвии и Риги
По данным Минобороны России, за свободу Латвии отдали свои жизни более 205 тысяч бойцов Красной Армии. Их останки покоятся в более чем 360 братских могилах и кладбищах страны.
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В Министерстве обороны Российской Федерации напомнили о хранящихся в архивах ведомства материалах, которые содержат информацию о шокирующих проявлениях зверства и варварских поступках немецких оккупантов в Риге и окрестностях города.