Новейшие разработки и более миллиона гостей: как прошел и чем удивил форум «Армия-2022»

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Более 525 миллиардов рублей - такова сумма госконтрактов, подписанных в рамках форума «Армия-2022». По ним предусмотрены поставки в войска свыше 3700 новых образцов техники и вооружения. Форум завершен и можно смело сказать - его масштабы не уступали, а порой и превосходили мероприятия предыдущих лет. Полторы тысячи предприятий представили более 28 тысяч образцов военной продукции. Задающие тон темы - диверсификация оборонно-промышленного комплекса и искусственный интеллект. То, что, по словам президент РФ Владимира Путина, определяет завтрашний день Вооруженных сил.

«Речь идет о высокоточном оружии и робототехнике, о боевых комплексах, основанных на новых физических принципах. Многие из них на годы, а, может быть, и на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно превосходят их. Экспозиции "Патриота", презентации на военных полигонах, демонстрация разработок технополиса "ЭРА" убедительно это показывают», - сказал глава государства на церемонии открытия форума.

Все это Россия готова предложить своим союзникам на самых разных континентах. Однополярный мир в прошлом, констатировали на Московской конференции по безопасности, которая состоялась в рамках форума. Но западные элиты продолжают преследовать свои корыстные цели и это показывает ситуация на Украине, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Наращиваются поставки вооружения и военной техники Украине, проводится обучение личного состава украинской армии. Передаются огромные финансовые средства на поддержание жизнеспособности националистического режима. Действия Вооруженных сил Украины планируют и координируют иностранные военные советники. Разведданные поставляются от всех имеющихся в НАТО источников информации. При этом нам достоверно известно, что ни у кого в НАТО нет сомнений в том, что поставленные российским руководством цели специальной военной операции будут достигнуты, а планы добиться стратегического и экономического ослабления России терпят крах. Доллар не достиг потолка в 200 рублей, как это прогнозировал президент США, российская экономика выстояла», - отметил он.

Не сработала и ставка Запада на изоляцию России - в страну прибыли делегации почти 80-ти иностранных государств. Шойгу провел и личные встречи, обсудив военно-техническое сотрудничество. Так, с министром обороны Сирии Али Махмудом Аббасом договорились и далее совместно бороться с международным терроризмом. Чем можно противостоять любому противнику - наглядно показывали на полигоне Алабино.

Особый интерес у специалистов вызвала роботизированная БМП-3 с модулем «Синица». Он позволяет «видеть» местность на 360 градусов даже ночью. Машина может управляться полностью дистанционно. Вооружена БМП, помимо 30-миллиметровой пушки и пулемета, 100-миллиметровым орудием. Зрители увидели также защищенный автомобиль «Тайфун» Воздушно-десантных войск, БМД-4М, ракетный комплекс «Искандер-М» и другую технику.

В воздухе - учебно-боевой Як-130, мировой рекордсмен по скороподъемности на разные высоты. Вслед за ним российские асы показали мастерство на ударном вертолете Ми-28. Боевые возможности надежных 29-х МиГов и сверхманевренных истребителей Су-35С продемонстрировали «Стрижи» и «Русские витязи».

Представили на форуме и статическую экспозицию с новейшими разработками. Еще одни боевые модули - «Бумеранг-Буревестник» и «Эпоха».

«Преимущество данного боевого модуля заключается в многоуровневом поражении ближней цели за счет автоматической пушки, средней цели - за счет управляемых ракет «Булат» и в дальней тактической зоне за счет противотанкового ракетного комплекса "Корнет"», - рассказал заместитель начальника управления 38-го НИИ бронетанкового вооружения и техники Минобороны РФ Дмитрий Дегтярев.

Особое внимание - к разработкам, в которых применяются технологии искусственного интеллекта. В зоне пристального внимания министра также и военная медицина. С учетом требований Минобороны модернизированы медицинские автомобили - увеличена бронекапсула для транспортировки раненых. Представлены разработки по спасению жизней, как на поле боя, так и в условиях полевого госпиталя. Как заявил в эксклюзивном интервью с Ириной Лосик на форуме «Армия» первый замминистра обороны Руслан Цаликов, в любой современной армии важнейшую роль играют передовые научные достижения.

«У нас есть технополис "ЭРА", где мы совместно с нашими коллегами стремимся создать научно-практический центр, и, кажется, мы на верном пути. Министр обороны уделяет этому очень большое внимание, и первые результаты появились. Некоторые результаты мы увидели здесь в виде новинок, и часть этих новинок от задумок до появления готового образца делались у нас в "ЭРЕ"», - рассказал он.

На стенде технополиса руководящему составу Минобороны рассказали о возможностях отечественных беспилотников. Цаликов здесь пропускает вперед замминистра Алексея Криворучко, курирующего гособоронзаказ. Отвечающий за инновации в армии Павел Попов - один из непосредственных организаторов форума «Армия». Замминистра обороны Татьяна Шевцова следит, чтобы каждый бюджетный рубль шел строго по назначению. Дмитрий Булгаков - главный специалист в области тылового обеспечения - во время осмотра экспозиции предъявляет к разработчикам свои требования.

Центр Хруничева и Росатом уверенно идут и по гражданским рельсам, в рамках задачи по диверсификации ОПК представляя барокамеру и новый опытный образец для лечения онкологии. С курирующим военное строительство и медицину Тимуром Ивановым разработчики взаимодействуют, благодаря площадке форума, максимально оперативно.

Отвечающий за безопасность полетов боевой авиации, герой России, замминистра обороны Юнусбек Евкуров на летном поле аэродрома Кубинка осмотрел достижения отечественного авиастроения. А с пятницы разработки форума увидели все желающие.

Традиционно повышенное внимание истребителю пятого поколения Су-57. Он существенно превосходит по ряду параметров западные аналоги, а сейчас на его базе создается ударный беспилотник, который может преодолевать скорость звука. Ракетные комплексы «Тор-М2», танки Т-14 «Армата», вездеходы. Уличная экспозиция едва ли не самая большая за все годы проведения форума.

«Чувствуется мощь нашей армии. Здесь гуляешь и получаешь очень сильный позитивный заряд. Ты понимаешь профессионализм нашей армии, чувство гордости за нее», - поделился впечатлениями один из посетителей выставки Андрей Калачев.

Внутри выставочных павильонов буквально разбегаются глаза: тепловизоры, радиолокационные системы, оружие и экипировка. Популярностью пользовались и стенды с тренажерами.

«Ожидаешь, что сейчас будет компьютерная игрушка. А на самом деле погружаешься в это и очень интересные ощущения, потом снимаешь очки и забываешь, что оказываешься не на улице, а здесь», - отметила испытавшая тренажер Виктория Покровская.

Космическая отрасль впервые показала, как в перспективе может выглядеть будущая российская орбитальная станция. На макете -шесть модулей, включая научно-энергетический и производственный.

В Кронштадте на динамическом показе разыгрывали условную спецоперацию на воде - катера «Раптор» прикрывали бойцов отряда борьбы с подводными диверсантами. Десятки площадок форума «Армия» работали по всей России - на Урале, в Поволжье и на Дальнем Востоке.

Минобороны России объявило, что на форуме «Армия» заключены десятки соглашений на сумму более пятисот миллиардов рублей. Среди них - контракты на поставку межконтинентальных баллистических ракет «Сармат», систем ПВО С-500, а также ракет для комплексов «Искандер-М» и спутников-разведчиков. Авиапарк российских Вооруженных сил пополнят бомбардировщики Су-34, ударные вертолеты и беспилотники.

Шойгу особо отметил, что в контрактах фигурируют и гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон». По словам министра, стартовало их серийное производство. В октябре 2020 года Минобороны опубликовало видео первого пуска новейшей ракеты с борта фрегата «Адмирал Горшков». Затем испытания проводил и экипаж атомной подводной лодки «Северодвинск». В декабре 2021 года состоялся первый залповый пуск - с носителя стартовали сразу несколько ракет. Все прошло успешно, сообщил тогда президент России. Путин лично контролирует проекты, связанные с гиперзвуком. Скорость «Циркона» - свыше 10 тысяч километров в час, защиты от такого оружия в мире на сегодня нет.

Важнейшей частью форума стало проведение первого Международного антифашистского конгресса. Его задачи - не допустить переписывания истории и поставить заслон уже современным проявлениям национализма, в том числе на Украине.

«Официальный Киев открыто объявил себя наследником и продолжателем дела кровавых украинских националистов. Верховная рада провозгласила боевиков ОУН-УПА* бойцами за национальную независимость. После распада Советского Союза в Вашингтоне сделали все для создания из Украины антипода России. Поощрялось продвижение законодательства, запрещающего русский язык, русские СМИ, русскую культуру - все, что связано с нашей страной. Многие на Украине не приняли такую политику. В том числе и жители Донбасса, которые не стали потакать правящему режиму в его нацистских устремлениях. Тогда против них развернулась жестокая карательная операция», - рассказал Шойгу.

Специально к форуму организовали выставку, где зарубежным делегациям продемонстрировали националистическую литературу, брошенную ВСУ на своих позициях, а также трофейное оружие, изъятое у вооруженных формирований Украины.

Круглые столы на форуме собрали почти 300 спикеров, каждый третий выступающий - доктор наук. На одной из конференций замминистра Виктор Горемыкин говорил о духовной поддержке военных.

«За эти годы проделано немалое. Даже скажу - большая работа по укреплению работы армии и церкви. Увеличение числа военных священников, возрождению забытых и формированию новых военно-религиозных традиций и ритуалов. Доказательством сказанного служат регулярно проводимые мероприятия в главном храме Вооруженных сил РФ», - отметил он.

Новые реалии диктуют необходимость в настоящих профессионалах. Заместитель министра обороны, статс-секретарь Николай Панков подчеркнул: России удалось отстоять систему военного образования от Болонского процесса. Никакого бакалавриата - только специалитет.

Форум 2022 года отличился по числу участников и гостей. По словам начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Александра Осадчука, общая посещаемость мероприятия превысила 1,4 миллиона человек, что на 23 процента больше, чем в прошлом году.

«В рамках форума проведено 340 мероприятий, что в полтора раза больше, чем в прошлом году. В деловой программе приняли участие почти 22 тысячи человек», - рассказал он.

Завершило масштабный форум воздушное шоу в подмосковной Кубинке. На главной сцене выступили ансамбль имени Александрова и группа «Любэ».

*ОУН-УПА (Украинская повстанческая армия) - запрещенная в России организация.