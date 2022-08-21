МО РФ заключило 36 госконтрактов на сумму более 525 миллиардов рублей на МВТФ «Армия-2022»

В частности, в результате выполнения данных соглашений в Вооруженные Силы РФ поступят более 3700 новых образцов техники.

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В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022» министерство обороны России заключило 36 государственных контрактов с 24 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 525 миллиардов рублей.

Кроме того, в результате выполнения данных соглашений в Вооруженные Силы РФ поступят более 3700 новых образцов техники, будет проведен ремонт с модернизацией свыше 100 единиц вооружения военной и специальной техники. Кроме того, АО «Рособоронэкспорт» заключил на форуме два контракта на сумму более 390 миллионов долларов.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2022» были заключены контракты почти на полтриллиона рублей. Он указал, что в число подписаний вошли контракты Минобороны РФ и контракты других силовых блоков и ведомств.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.