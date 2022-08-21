Армия Армия МВТФ Армия-2022 ТЕГИ

МО РФ заключило 36 госконтрактов на сумму более 525 миллиардов рублей на МВТФ «Армия-2022»

19:30 21.08.2022
В частности, в результате выполнения данных соглашений в Вооруженные Силы РФ поступят более 3700 новых образцов техники.
МО РФ заключило 36 госконтрактов на сумму более 525 миллиардов рублей на МВТФ «Армия-2022»
© Фото: MOD Russia via Globallookpress.com
Читайте нас на:

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022» министерство обороны России заключило 36 государственных контрактов с 24 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 525 миллиардов рублей.

Кроме того, в результате выполнения данных соглашений в Вооруженные Силы РФ поступят более 3700 новых образцов техники, будет проведен ремонт с модернизацией свыше 100 единиц вооружения военной и специальной техники. Кроме того, АО «Рособоронэкспорт» заключил на форуме два контракта на сумму более 390 миллионов долларов.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2022» были заключены контракты почти на полтриллиона рублей. Он указал, что в число подписаний вошли контракты Минобороны РФ и контракты других силовых блоков и ведомств.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:11 В стране и мире
Видео
Шестнадцать человек погибли в аварии с микроавтобусом под Ульяновском
13:21 Армия
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении «Калибрами» склада боеприпасов с ракетами к HIMARS под Одессой
11:57 В стране и мире
СК РФ: взрывное устройство в автомобиле Дарьи Дугиной было заложено под днищем со стороны водителя
10:53 Армия
Видео
Шойгу заявил о невозможности изолировать Россию от мира
08:49 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры сгоревшего автомобиля Дарьи Дугиной
Популярное
Видео
Огонь и обломки: кадры первых минут после взрыва авто с Дарьей Дугиной
Видео
Readovka: автомобиль дочери Дугина взорвали в Подмосковье
Шойгу объявил, что МО РФ начинает серийное производство ракет «Циркон» и продолжает производство ракет «Кинжал»
Шойгу сообщил, что на МВТФ «Армия-2022» были подписаны контракты почти на полтриллиона рублей
Видео
Шойгу заявил, что ВСУ используют в боевых действиях тактику немецких нацистов
Видео
Шойгу: Украина ударила по Еленовке из страха перед свидетельскими показаниями «азовцев»*
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.