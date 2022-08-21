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Шойгу оценил эффективность Су-57 в ходе спецоперации

13:03 21.08.2022
Министр обороны отметил вооружение современного российского истребителя.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В ходе проведения специальной военной операции на Украине российский истребитель пятого поколения Су-57 показал себя блестяще. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Самолет Су-57 мы применяли и применяем. Этот самолет показал себя блестяще. Самолет имеет очень высокую степень защиты от разных систем противовоздушной обороны, имеет защиту от ракет. Там много чего... и, самое главное, очень и очень мощное вооружение. Это вооружение мы тоже попробовали, проверили, оно работает блестяще. Я другого слова здесь не нахожу», - заявил Шойгу в эфире телеканала «Россия-24».

Также Шойгу сообщил, что российские Вооруженные силы трижды применили высокоточные гиперзвуковые ракеты «Кинжал», они показали блестящие характеристики.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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