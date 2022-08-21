Армия МВТФ Армия-2022 Шойгу оценил эффективность Су-57 в ходе спецоперации Министр обороны отметил вооружение современного российского истребителя. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: В ходе проведения специальной военной операции на Украине российский истребитель пятого поколения Су-57 показал себя блестяще. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Самолет Су-57 мы применяли и применяем. Этот самолет показал себя блестяще. Самолет имеет очень высокую степень защиты от разных систем противовоздушной обороны, имеет защиту от ракет. Там много чего... и, самое главное, очень и очень мощное вооружение. Это вооружение мы тоже попробовали, проверили, оно работает блестяще. Я другого слова здесь не нахожу», - заявил Шойгу в эфире телеканала «Россия-24». Также Шойгу сообщил, что российские Вооруженные силы трижды применили высокоточные гиперзвуковые ракеты «Кинжал», они показали блестящие характеристики. Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика