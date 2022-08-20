В Минобороны заявили, что форум «Армия-2022» удался невзирая на попытки изолировать Россию

По словам Александра Осадчука, форум «Армия» в этом году стал более серьезным и расширился по масштабам.

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Начальник Главного управления инновационного развития Министерства обороны России Александр Осадчук сообщил, что проведение форума «Армия-2022» удалось, несмотря на попытки извне изолировать Россию. Деловая программа форума увеличилась в полтора раза, количество стран-участников превысило 80, на выставке представлено более 28 тысяч образцов военной техники, и все эти показатели выше, чем были до этого, отметил он.

«Важно сказать, что несмотря на всю политику изоляции нашей страны, форум удался, и он даже более интересный, более серьезный, чем было в прошлом году», - сказал Осадчук в студии «Звезды» на полях Международного военно-технического форума «Армия-2022».

Полное интервью с начальником Главного управления инновационного развития Министерства обороны России Александром Осадчуком смотрите в видеозаписи к этой новости.

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Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.