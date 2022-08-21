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ОПК и искусственный интеллект: какие техно-новинки форума «Армия-2022» увидели посетители

Дария Сенникова
09:45 21.08.2022
Отечественный ОПК должен оперативно и эффективно реагировать на вызовы времени, и, как показывает форум, со своими задачами справляется.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Несмотря на попытки Запада оказывать давление на партнеров России, отечественное оружие по-прежнему остается привлекательным для многих армий мира. Все внимание посетителей международного форума «Армия-2022» несомненно приковано к лучшим образцам техники.

На выставке представлены 30 тысяч экспонатов, в том числе разработки в области искусственного интеллекта. К примеру, первая роботизированная БМП-3, которой не нужен экипаж и которая управляется с выносного пульта. Роботизирован и боевой модуль «Синица», который видит цели в любое время суток - премьера форума, о которой много говорили, но мало кому показали. Скорость - до 70 километров в час, способна вести огонь с воды, оснащена 100-мм орудием и 30-мм автоматической пушкой, пулеметом и противотанковым ракетным комплексом.

Надежные, стационарные защитники военных объектов - боевые модули системы «Прометей». На территории их может быть установлено до 16 штук, всеми может управлять один оператор.

На открытой площадке выставки - и штучные экземпляры, к примеру, Т-14 «Армата» с дистационно управляемым модулем. Экипаж размещается в капсуле. Необитаемый боевой модуль с пушкой калибра 125 мм, на котором установлены комплексы активной защиты, динамической защиты и надежная броня. Дистанционно управляемое оружие не только спасет жизни экипажам, но и становится полноценным участником на поле боя.

Еще одна премьера форума - универсальная инженерная машина. Она объединяет три типа машин: путепрокладчик, землеройную и машину заграждения. Образец готовят к серийной поставке в войска.

Самое почетное место, у входа в выставочные павильоны - у истребителя пятого поколения Су-57. У него сверхзвуковая крейсерская скорость, радиопоглощающее покрытие, новейший комплекс бортового оборудования, ракеты, разработанные для истребителей этого типа.

Впервые в рамках форума представлена новейшая разработка - ракета Х-69 со складываемыми рулями и крыльями, способная размещаться внутри фюзеляжа Су-57. Ее масса - 770 килограмм, она малозаметная, внутри фюзеляжа таких поместится несколько. Ракета способна маневрировать на предельно низкой высоте от 50 метров, высокоточная. Траектория полета  корректируется оптико-электронной системой наведения, максимальное  от заданных координат не больше 7 метров.

Технологичными стали и тренажеры - на выставке представлена первая учебная катапульта, которая создана за последние 30 лет на базе современной системы, применяемой на штурмовиках и истребителях. В советское время катапультироваться учили на тренажерах с пиротехническими капсулами, тренировки были опасными, с серьезными перегрузками. В современном тренажере все иначе.

Отечественный ОПК должен оперативно, а, главное, эффективно реагировать на возникающие вызовы и угрозы. Новинки МВТФ «Армия-2022» подтверждают, что оружейники со своими  задачами справляются.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов

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