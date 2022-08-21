Армия Армия Армия

Расторгуев с группой «Любэ» выступили на концерте в честь закрытия форума «Армия-2022»

Максим Петренко
21:46 21.08.2022
Международный военно-технический форум «Армия» посетили в этом году почти два миллиона гостей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

На главной сцене в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» состоялся концерт по случаю закрытия Международного военно-технического форума «Армия-2022». Перед зрителями выступили Академический ансамбль песни и пляски имени А.В. Александрова, оркестр роты почетного караула 154 комендантского Преображенского полка, группа «Любэ» и коллектив «Театр песни «Чародеи».

«Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!», - сказал Николай Расторгуев со сцены, посвящая одну из песен российским военнослужащим.

Напомним, Международный военно-технический форум «Армия-2022» завершил свою работу. Форум в этом году посетили 1 903 536 человек. Вместе с тем в период проведения форума Минобороны России заключило 36 государственных контрактов с 24 предприятиями ОПК сумму более 525 миллиардов рублей.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:10 В стране и мире
Заключенные взяли в заложники сотрудников СИЗО в Кемерове
19:30 Армия
МО РФ заключило 36 госконтрактов на сумму более 525 миллиардов рублей на МВТФ «Армия-2022»
19:00 Армия
статья
Новый миропорядок: какие вопросы решались на полях закрытой части форума «Армия-2022»
13:21 Армия
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении «Калибрами» склада боеприпасов с ракетами к HIMARS под Одессой
18:36 Армия
статья
За нами будущее: какие научные достижения представили форуме «Армия-2022»
Популярное
Видео
Огонь и обломки: кадры первых минут после взрыва авто с Дарьей Дугиной
Видео
Readovka: автомобиль дочери Дугина взорвали в Подмосковье
Шойгу объявил, что МО РФ начинает серийное производство ракет «Циркон» и продолжает производство ракет «Кинжал»
Шойгу сообщил, что на МВТФ «Армия-2022» были подписаны контракты почти на полтриллиона рублей
Видео
Шойгу заявил, что ВСУ используют в боевых действиях тактику немецких нацистов
Видео
Шойгу: Украина ударила по Еленовке из страха перед свидетельскими показаниями «азовцев»*
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.