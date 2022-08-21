Расторгуев с группой «Любэ» выступили на концерте в честь закрытия форума «Армия-2022»

Международный военно-технический форум «Армия» посетили в этом году почти два миллиона гостей.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На главной сцене в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» состоялся концерт по случаю закрытия Международного военно-технического форума «Армия-2022». Перед зрителями выступили Академический ансамбль песни и пляски имени А.В. Александрова, оркестр роты почетного караула 154 комендантского Преображенского полка, группа «Любэ» и коллектив «Театр песни «Чародеи».

«Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!», - сказал Николай Расторгуев со сцены, посвящая одну из песен российским военнослужащим.

Напомним, Международный военно-технический форум «Армия-2022» завершил свою работу. Форум в этом году посетили 1 903 536 человек. Вместе с тем в период проведения форума Минобороны России заключило 36 государственных контрактов с 24 предприятиями ОПК сумму более 525 миллиардов рублей.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.