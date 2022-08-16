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Многополярный мир и деградация доверия: о чем говорил Шойгу на открытии MCIS-2022

Константин Коковешников
13:50 16.08.2022
Участники X Московской конференции по международной безопасности обсудят проблемы глобальной и региональной стабильности, а также различные аспекты безопасности в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Европе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Выступление министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на открытии X Московской конференции по международной безопасности (MCIS-2022) длилось чуть менее получаса, и за это время он фактически изложил официальную позицию России по всем ключевым внешнеполитическим вопросам, главным из которых стало формирование многополярного мира, которое активно идет наряду со специальной военной операцией на Украине.

Говоря о конце однополярного миропорядка, Шойгу заявил, что выбор у мировых государств прост - подчиниться и перейти в разряд так называемых «демократических партнеров» либо проявить упорство и идти самостоятельным путем. Но тогда перейти в стан, как выразился министр, авторитарных режимов, «в борьбе с которыми все средства хороши».

«Многополярность стала реальностью, четко обозначились полюсы этого мира. Главное отличие между ними заключается в том, что одни уважают интересы суверенных государств, учитывают культурно-исторические особенности стран и их народов, а другие пренебрегают ими», - заявил Шойгу.

Вопрос, который витает в воздухе, и тема, которая активно муссируется на западе, - якобы использование Россией ядерного оружия. Здесь Шойгу одновременно успокоил россиян и предупредил страны Запада о том, что ответ в случае возможного нападения на Россию будет неизбежным.

«В средствах массовой информации распространяются домыслы о якобы готовящемся применении в ходе специальной военной операции российского тактического ядерного оружия либо о готовности применить химическое оружие. Все эти информационные вбросы являются абсолютной ложью», - сказал он.

Коснулся Шойгу и усиления военной группировки НАТО на восточном фланге, которая, по его словам, «завершает деградацию механизмов доверия» и провоцирует новую гонку вооружений. К тому же из большинства международных договоров США вышли.

Еще одна тема, которой коснулся министр, - экспорт идеи блокового противостояния из Европы в Азию, где США, по его словам, взяли курс на развал АСЕАН, объявив о создании нового альянса под названием AUKUS, куда вошли Великобритания и Австралия.

«Появление атомного флота в Австралии даст повод другим государствам приступить к развитию аналогичных вооружений. Ящик Пандоры будет открыт, глобальная гонка ядерных вооружений возобновится», - сказал он.

Обеспокоенность России вызывает и ситуация в Сирии, где пока удается сдерживать международный терроризм. Но не исключено, что он попробует взять реванш с использованием так называемого «фактора курдов». Напряженной остается и ситуация в Афганистане, где после ухода войск США осталось неутешительное «наследство». Напоследок Шойгу поблагодарил представителей всех стран, которые, приехав в Москву, своим примером доказали, что изоляция России провалилась.

X Московская конференция по международной безопасности (MCIS-2022) открылась в Москве 16 августа. На конференции обсудят проблемы глобальной и региональной стабильности, а также различные аспекты безопасности в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Европе.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов

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