Шойгу заявил об отсутствии необходимости применять ядерное оружие на Украине

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Вбросы о якобы планах Российской Федерации применить тактическое ядерное оружие на Украине являются абсолютной ложью. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022».

«В средствах массовой информации распространяются домыслы о якобы готовящемся применении в ходе специальной военной операции российского тактического ядерного оружия либо о готовности применить химическое оружие. Все эти информационные вбросы являются абсолютной ложью», - сказал он.

Министр подчеркнул, что нет необходимости с военной точки зрения применять ядерное оружия на Украине.

«Главное назначение российских ядерных вооружений - это сдерживание ядерного нападения. Его использование ограничивается чрезвычайными обстоятельствами, которые определены в российских руководящих документах, открытых для широкого ознакомления», - отметил Шойгу.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу отождествил начало специальной военной операции России по защите республик Донбасса с окончанием однополярного мира. Согласно словам главы Минобороны России, после 24 февраля четко обозначились полюсы нового, многополярного мира.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов