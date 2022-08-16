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Шойгу заявил, что доминирование США и их союзников остается в прошлом

10:13 16.08.2022
Как отметил министр обороны РФ, в документах стратегического планирования НАТО закреплены претензии на глобальное доминирование.
Шойгу заявил, что доминирование США и их союзников остается в прошлом
© Фото: ТРК "Звезда"
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Доминирование на мировой арене США и их союзников постепенной уходит в прошлое. При этом НАТО все еще сохраняет претензии на агрессивное насаждение своего превосходства. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на X Московской конференции по международной безопасности. 

«Безусловное доминирование США и их союзников остается в прошлом. 24 февраля 2022 года начало специальной военной операции на Украине ознаменовало окончание однополярного мира... НАТО сбросила маски. Агрессивный характер блока перестал скрываться за формулировками об исключительно оборонительной направленности коалиционной деятельности. Сегодня в документах стратегического планирования альянса закреплены претензии на глобальное доминирование. В сферу интересов Североатлантического союза включены Африка, Ближний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион», - заявил Шойгу.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада намеренно подрывают альтернативные пути развития других стран, разжигают конфликты, чтобы удержать собственную ускользающую гегемонию. При этом все больше стран выбирают независимые пути развития с опорой на собственные ценности и традиции.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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