Шойгу: после ухода Запада из Афганистана ситуация в Центральной Азии остается напряженной
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что после ухода Запада из Афганистана ситуация в Центральной Азии остается напряженной.
«После стремительного вывода сил США и НАТО из Афганистана ситуация в Центрально-Азиатском регионе остается крайне напряженной. Новое руководство Афганистана сталкивается с серьезными трудностями военного и экономического характера», - отметил Шойгу, выступая на X Московской конференции по международной безопасности.
Кроме этого, министр обороны России констатировал огромные потери ВСУ и территориальной обороны Украины в ходе боев с Вооруженными силами России и Народными милициями республик Донбасса.
Также Шойгу подчеркнул, что у России нет необходимости применять ядерное оружие в специальной военной операции на Украине.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов