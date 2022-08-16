Шойгу: после ухода Запада из Афганистана ситуация в Центральной Азии остается напряженной

«После стремительного вывода сил США и НАТО из Афганистана ситуация в Центрально-Азиатском регионе остается крайне напряженной. Новое руководство Афганистана сталкивается с серьезными трудностями военного и экономического характера», - отметил Шойгу, выступая на X Московской конференции по международной безопасности.

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