Шойгу отождествил начало спецоперации на Украине с окончанием однополярного мира

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Начало специальной военной операции по защите республик Донбасса ознаменовало собой окончание существования однополярного мира и четко обозначило новые полюсы. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на X Московской конференции по международной безопасности.

«24 февраля 2022 года - начало специальной военной операции - ознаменовало окончание однополярного мира. Многополярность стала реальностью, четко обозначились полюсы этого мира. Главное отличие между ними заключается в том, что одни уважают интересы суверенных государств, учитывают культурно-исторические особенности стран и их народов, а другие пренебрегают ими. На эту тему неоднократно шли дискуссии в ходе предыдущих заседаний Московской конференции», - заявил Шойгу.

Ранее в ходе конференции президент России Владимир Путин заявил, что эпоха однополярного мира уходит в прошлое. При этом Запад стремится удержать ускользающую гегемонию, разжигая конфликты и сдерживая развитие других стран.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов