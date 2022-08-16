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Шойгу заявил о негативном влиянии на региональную безопасность развития атомного флота в Австралии

10:38 16.08.2022
США начали развал существующей системы регионального сотрудничества на основе АСЕАН. Началом этого стало анонсирование США, Австралией и Великобританией инициативы AUKUS, добавил министр.
Шойгу заявил о негативном влиянии на региональную безопасность развития атомного флота в Австралии
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о негативном влиянии на региональную безопасность появление атомного флота в Австралии, поскольку другие страны могут начать развивать аналогичные вооружения.

«Появление атомного флота в Австралии даст повод другим государствам приступить к развитию аналогичных вооружений. Ящик Пандоры будет открыт, глобальная гонка ядерных вооружений возобновится», - сказал он на X Московской конференции по международной безопасности.

Глава российского военного ведомства предостерег, что AUKUS (оборонный альянс Австралии, Великобритании и США) может перерасти в военно-политический союз и не исключил, что наработки НАТО по совместным ядерным тренировкам могут быть перенесены в  Азиатско-Тихоокеанский регион.

Шойгу подчеркнул, что учения по применению ядерного оружия идут в разрез с обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия, указав на риски подрыва безопасности региона.

Также министр на конференции заявил, что Швеция и Финляндия сближались с НАТО в течение нескольких лет, а утверждения о том, что спецоперация РФ на Украине на это повлияла, назвал ложными.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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