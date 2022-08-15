Сотни команд и тысячи участников: в парке «Патриот» пройдет церемония открытия АрМИ-2022 и форума «Армия-2022»

Прямые трансляции церемонии и заездов конкурса «Танковый биатлон» смотрите на сайте и в Telegram-канале «Звезды».

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Сразу два масштабных мероприятия мирового уровня стартуют в Подмосковье: в парке «Патриот» состоится официальное открытие Армейских международных игр и Международного военно-технического форума «Армия-2022».

Все торжественные мероприятия начнутся днем. Гости и участники церемонии открытия смогут расположиться на площади непосредственно перед сценой. Военнослужащие роты почетного караула с табличками и флагами стран - участниц АрМИ-2022 выстраиваются вдоль площади, занимают места у флагштоков перед входом в Конгрессно-выставочный центр «Патриот».

В Играх примут участие более 270 команд из 37 стран, в том числе из двух новых - республик Нигер и Руанды. На базе конгрессно-выставочного центра, полигона Алабино и аэродрома Кубинка будут продемонстрированы лучшие образцы современной военной техники. Форум «Армия» - одна из ведущих выставок вооружения в мире. В прошлом году в его работе приняли участие представители 117 государств, в этом году образцы своей продукции представят около 1,5 тысячи предприятий и организаций - например, разработки в области искусственного интеллекта и радиоэлектронных технологий. Впервые можно будет увидеть дистанционно управляемые модули и оснащенные ими образцы вооружения. Традиционно на форуме проведут дискуссии, круглые столы. Научно-деловая часть форума будет включать более 320 мероприятий.

В 2022 году Министерство обороны России приняло решение провести Первый Международный антифашистский конгресс. К участию пригласили представителей 74 дружественных стран. Конгресс станет платформой для отстаивания исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма в годы Второй мировой войны, а также для противодействия распространению нацистской идеологии.

Также в 2022 году форум впервые пройдет одновременно с Московской конференцией по международной безопасности, на которую приглашены главы оборонных ведомств, руководители международных организаций, эксперты из 109 стран. В повестку включены острые темы глобальной и региональной безопасности.

На полигоне Алабино по традиции пройдет конкурс АрМИ «Танковый биатлон». В заездах примет участие 61 экипаж из сборных 21 страны. Экипажи соревнуются в дисциплинах, похожих на обычный биатлон: гонки со стрельбой, преодоление препятствий и выполнение нормативов, но на уже знакомых всем танках Т-72. За исключением Китая, у которого свои машины.

На аэродроме Кубинка пройдут демонстрационные полеты: лучше летчики-испытатели пилотажных групп «Стрижи» и «Русские витязи» пронесутся в небе на многоцелевых высокоманевренных истребителях МиГ-29 и новейших сверхманевренных Су-35С поколения 4++.

Также у Конгрессно-выставочного центра «Патриот» пройдет конкурс по управлению беспилотными летательными аппаратами и робототехническими комплексами «Дронбиатлон». В Алабино откроется Дом дружбы, на территории которого состоится конкурс творческих коллективов «Армия культуры».

Для массового посещения форума, когда зрители могут увидеть демонстрационную программу, отведено три последних дня - 19, 20 и 21 августа.