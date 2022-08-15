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Опубликовано расписание конкурсов АрМИ-2022

Алиса Краузе
00:00 15.08.2022
В 34 конкурсах Армейских международных игр 2022 года примут участие военные из 34 государств.
Опубликовано расписание конкурсов АрМИ-2022
© Фото: "Красная звезда"
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С 13 по 27 августа на территории 12 стран пройдут ежегодные состязания АрМИ-2022. В рамках Армейских международных игр военнослужащие из 34 государств встретятся на полях соревнований, чтобы выявить лучших в мастерстве на индивидуальном и командном уровнях.

За это время планируется провести 34 конкурса. Расписание с указанием дат конкурсов, стран-участниц и мест, где состоятся состязания, опубликовало издание «Красная звезда».

© "Красная звезда"

Представители Российской Федерации примут участие во всех представленных соревнованиях. Также активно задействованы в конкурсной программе окажутся Белоруссия, которая намерена отправить команды на 27 конкурсов, и Узбекистан, подготовившийся к 21 конкурсу.

Больше всего государств (21 страна) поучаствуют в «Танковом биатлоне», который будет идти в подмосковном Алабино на протяжении всех АрМИ-2022. Также популярными оказались конкурс «Армия культуры», набравший 17 стран-участниц, «Военно-медицинская эстафета» с 15 странами-участницами и «Десантный взвод», в котором так же поучаствуют 15 стран.

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