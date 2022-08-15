Опубликовано расписание конкурсов АрМИ-2022

В 34 конкурсах Армейских международных игр 2022 года примут участие военные из 34 государств.

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С 13 по 27 августа на территории 12 стран пройдут ежегодные состязания АрМИ-2022. В рамках Армейских международных игр военнослужащие из 34 государств встретятся на полях соревнований, чтобы выявить лучших в мастерстве на индивидуальном и командном уровнях.

За это время планируется провести 34 конкурса. Расписание с указанием дат конкурсов, стран-участниц и мест, где состоятся состязания, опубликовало издание «Красная звезда».