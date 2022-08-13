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Роботы, техника, вооружения, киберспорт: что ждет зрителей и участников форума «Армия-2022»

Алексей Дегтярев
Максим Крюков
21:05 13.08.2022
Мероприятия Международного военно-технического форума «Армия-2022» пройдут не только на объектах подмосковного парка «Патриот», полигона «Алабино» и аэродрома «Кубинка». Он затронет целых тридцать субъектов во всех военных округах страны, а также Северный флот.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На международный военно-технический форум «Армия», который в этом году пройдет в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», во всех военных округах, а также на Северном флоте, делегации пришлют 72 государства. Свои разработки продемонстрируют более полутора тысяч отечественных и зарубежных предприятий. А в студии телеканала «Звезда» - уже по традиции - ведущие общаются с самыми статусными гостями, спикерами и ньюсмейкерами.

Роботизированный комплекс «Маркер» обучен автономно патрулировать территорию и поражает цели на земле и в воздухе. А обновленная БМП-3 теперь способна разить противника самостоятельно. Беспилотник «Удар» вооружен 30-миллиметровой пушкой, дроном разведчиком и может выполнять задачи дистанционно и, главное, самостоятельно.

Новейшие роботы не только на земле, но и в воздухе. Винтокрылому БАС-200 не нужны ни пилоты, ни взлетно-посадочная полоса. Запас хода на 430 километров или 4 часа в воздухе. А копья дронов-камикадзе «Ланцет» и «Куб-Э» с хирургической точностью уничтожат цель за сотни километров от места пуска.

Такое разнообразие современных технологий, представленных на форуме «Армия» вызывает интерес со стороны мировой общественности. В этом году его посетят 79 иностранных делегаций. Всего за неделю здесь пройдут 289 мероприятий. Новейшая техника, боевые стрельбы, динамические показы и демонстрация разработок из области искусственного интеллекта. Под эгидой Министерства обороны России тысячи оружейников и военных со всего мира снова соберутся на центральных площадках выставки в парке «Патриот» и на полигоне в Алабино.

«Представить образцы своей продукции планируют около полутора тысяч предприятий и организаций, в том числе зарубежных. Будут продемонстрированы разработки в области искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий. Впервые посетители смогут увидеть дистанционно управляемые модули и оснащенные ими образцы вооружения», - заявил Сергей Шойгу.

Глава оборонного ведомства добавил, что планируется подписание и вручение тридцати шести государственных контрактов с предприятиями ОПК России на сумму, превышающую 522 миллиарда рублей.

Впервые на выставке будет показан макет новейшей 155-мм самоходной гаубицы «Мста-С» - настоящий конкурент гаубиц стандарта НАТО. А неподалеку - настоящие тяжеловесы ствольной артиллерии.

Гости увидят десятки тысяч образцов вооружения и техники как военного, так и двойного назначения. В прошлом году во время осмотра залов Конгрессно-выставочного центра «Патриот» Министр обороны лично уделял особое внимание усовершенствованию медицинских технологий в армии.

Форум «Армия» - это не только статическая экспозиция, но и захватывающие динамические показы. Новинки вооружений и тактики применения войск, выступления лучших пилотажных групп, цифровые технологии требуют точных настроек. Поэтому многие экспонаты начали настраивать еще во время монтажа павильонов.

По традиции в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» будет студия телеканала «Звезда». Именно отсюда журналисты будут рассказывать об эксклюзивных подробностях, новинках вооружений и техники, всех важных деталях переговоров, перспективных проектах и идеях, уже воплощенных в реальность. В гостях у ведущих - конструкторы, разработчики, эксперты, главы крупнейших корпораций, руководители профильных министерств, представители руководства Минобороны.

Площадка «Армия -2022» вышла далеко за рамки выставки вооружения и прикладных технологий. Здесь проводятся соревнования по киберспорту. А в этом году форум пройдет одновременно с 10-й Московской конференцией по международной безопасности, которую посетят главы иностранных оборонных ведомств, руководители международных организаций, эксперты и представители академических кругов из 109 государств. Впервые в XXI веке в международном формате здесь обсудят борьбу с фашизмом.

«В условиях современной военно-политической обстановки Министерством обороны принято решение о проведении первого Международного антифашистского конгресса, целью которого станет противодействие фальсификации истории и героизации фашизма», - сообщил замминистра обороны РФ Павел Попов.

Мероприятия Международного военно-технического форума «Армия-2022» пройдут не только на объектах подмосковного парка «Патриот», полигона «Алабино» и аэродрома «Кубинка». Он затронет целых тридцать субъектов во всех военных округах страны, а также Северный флот. Масштаб проведения форума по настоящему грандиозен.

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