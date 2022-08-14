Путин посетит форум «Армия-2022» в парке «Патриот»

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Президент Российской Федерации Владимир Путин посетит военно-технический форум «Армия-2022». Об этом сообщает телеканал «Россия 1». Российский лидер посещает мероприятие ежегодно. На нем глава государства обычно выступает с речью.

Форум стартует в предстоящий понедельник в подмосковном парке «Патриот». Он продлится до 21 августа. Организатором мероприятия выступает Министерство обороны Российской Федерации.

Напомним, в рамках деловой программы форума «Армия-2022», «Медиацентр "Звезда"» откроет первую дискуссионную панель с представителями предпринимательского сообщества, Министерства промышленности и торговли РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, военно-промышленного комплекса и Минобороны России. Она состоится 17 августа в 15:00 в формате круглого стола.