Армия Армия МВТФ Армия-2022 ТЕГИ

Путин посетит форум «Армия-2022» в парке «Патриот»

Сергей Лебедев
14:54 14.08.2022
Мероприятие стартует в предстоящий понедельник, 15 августа.
Путин посетит форум «Армия-2022» в парке «Патриот»
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетит военно-технический форум «Армия-2022». Об этом сообщает телеканал «Россия 1». Российский лидер посещает мероприятие ежегодно. На нем глава государства обычно выступает с речью.

Форум стартует в предстоящий понедельник в подмосковном парке «Патриот». Он продлится до 21 августа. Организатором мероприятия выступает Министерство обороны Российской Федерации.

Напомним, в рамках деловой программы форума «Армия-2022», «Медиацентр "Звезда"» откроет первую дискуссионную панель с представителями предпринимательского сообщества, Министерства промышленности и торговли РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, военно-промышленного комплекса и Минобороны России. Она состоится 17 августа в 15:00 в формате круглого стола.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:30 В стране и мире
Видео
Более 40 погибших: кадры с места пожара в церкви в Египте
13:52 В стране и мире
Один человек погиб и 20 пострадали после взрыва на рынке в Ереване
11:33 В стране и мире
Страны Восточной Европы попросили у США больше оружия
10:04 В стране и мире
Стрелявший по пассажирскому автобусу в Иерусалиме арестован
09:42 В стране и мире
Экспертиза ФБР опровергла версию Болдуина о самопроизвольном выстреле на съемках
Популярное
Видео
Замышлял побег: в Приморье показали новые кадры со спасенным котенком леопарда
Видео
«Тигры» под куполами: кадры массового десантирования с пяти вертолетов в Сирии
Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Запорожской области для обвинения РФ в его подрыве
Видео
Появилось видео, как шайба смертельно ударила в грудь 14-летнего хоккеиста СКА
Видео
Стивен Сигал посетил разбитый после удара ВСУ изолятор: кадры из Еленовки
МО РФ: обстрелы ВСУ Запорожской АЭС создают угрозу ядерной безопасности Европы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.