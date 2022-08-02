Шойгу: на форуме «Армия-2022» состоится 1-й Международный антифашистский конгресс

В мероприятии примут участие федеральные органы власти, общественные организации, религиозные объединения и иные деятели из 74 дружественных России стран.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в 2022 году на форуме «Армия» состоится Международный антифашистский конгресс. Консолидацию усилий международного сообщества в борьбе с неонацизмом глава МО РФ назвал особо актуальной в настоящее время темой.

«В связи с этим министерство обороны приняло решение провести Первый международный антифашистский конгресс. К участию в нем приглашены представители 74 дружественных стран»,- заявил Шойгу на селекторном совещании во вторник, 2 августа.

По данным министра, в работе конгресса примут участие федеральные органы власти, общественные организации, религиозные объединения, историки и деятели культуры. Шойгу подчеркнул, что мероприятие призвано стать платформой для отстаивания исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма в годы Второй мировой войны и не дать распространиться неонацистской идеологии.