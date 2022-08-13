Индивидуальные гонки и крики зрителей: как прошел первый день «Танкового биатлона»

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В субботу на подмосковном полигоне «Алабино» стартовал «Танковый биатлон». Соревнование проходит в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2022». В нем принимают участие 61 экипаж из 21 страны. Сегодня состоялись так называемые индивидуальные гонки. В первом заезде экипаж из Монголии ненамного опередил соперников из Азербайджана.

За бескомпромиссной борьбой наблюдает множество зрителей. Шум поддержки зачастую перекрывает и выстрелы орудий, и проносящиеся мимо трибун танки. Наблюдают за соревнованиями военные из разных стран, болельщики из России, а так же те, кто приехал за многие тысячи километров.

Сегодняшнюю программу открывали экипажи Монголии и Азербайджана. Сборные поделены на два дивизиона. В каждой команде по три основных и одному запасному экипажу. Первая неделя посвящена индивидуальным гонкам. По суммарному времени прохождения испытания трех экипажей от каждой страны, определят лучшие 8 команд, которые разыграют первенство танкового биатлона в эстафетной гонке.

Каждый экипаж должен поразить из орудия и двух пулемётов три типа мишеней: танк, вертолёт и противотанковый гранатомёт. За каждый промах начисляют штрафной круг в полкилометра. «Танковый биатлон» проходит уже много лет, но каждый раз на трибунах находятся те, кто попал сюда впервые в жизни.

Сборная России, считающаяся по традиции одним из главных претендентов на золото, стартует в индивидуальных заездах уже завтра. По результатам жеребьёвки, наши танкисты в этом году выступают на танках красного цвета.

Напомним, сегодня также на побережье Балтики стартовал конкурс «Морской десант» в рамках АрМИ-2022. В состязаниях примут участие конкурсанты из России, Ирана, Венесуэлы, Гвинеи, Таджикистана и Южной Осетии.