Глава Минтранса РФ исключил вариант транспортной блокировки Калининграда

Ранее Литва прекратила транзит санкционных товаров, следующих в Калининград; представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эту попытку блокировки беспрецедентной, а глава региона Антон Алиханов пообещал «болезненные» ответные меры.

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Министр транспорта РФ Виталий Савельев пообещал, что Калининградский регион не окажется в транспортной блокаде из-за зарубежных санкций. Об этом он заявил на форуме «Территория смыслов».

«Точно нет», - ответил Савельев на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно, что литовские железные дорогие прекратили транзит ряда товаров, следующих в Калининград через территорию Литвы. Речь идет о большом перечне товаров, которые попадают под европейские санкции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту попытку блокировки беспрецедентной, а губернатор региона Антон Алиханов пообещал «болезненные» ответные меры.

Он также направил в Администрацию президента и кабмин свое видение ответных мер на организованную Литвой блокаду региона. А официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о введении мер в отношении Литвы и Европейского союза, если не решится проблема с транзитом в Калининград.