Губернатор Калининградской области подготовил проект ответа на блокаду Литвы
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов направил свое видение ответных мер на организованную Литвой блокаду региона. Отмечено, что губернатор передал проект ответных мер в Администрацию президента и правительство России.
«Я проект ответных мер подготовил и передал в Правительство и Администрацию президента», - сообщил Алиханов изданию «Ведомости».
Он сообщил, что с 2016 года регион готовился и просчитывал «сценарии работы территории в обособленном режиме».
Губернатор Калининградской области также уточнил, что речь идет о «мерах различного характера». Однако подчеркнул, что это - «весьма критичные для Литвы» экономические шаги.
Он не стал уточнять суть направленных предложений, сказав, что они будут обсуждаться в том случае, «если необходимость их принятия будет 100%».
Ранее правительство Германии потребовало от Литвы снять запрет на транзит российских товаров в Калининград. Позже в Литве сочли поражением позицию Евросоюза по вопросу транзита российских грузов в данный эксклав России.