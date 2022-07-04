Губернатор Калининградской области подготовил проект ответа на блокаду Литвы

Он не стал уточнять суть направленных предложений, но подчеркнул, что это - «весьма критичные для Литвы» экономические шаги.

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов направил свое видение ответных мер на организованную Литвой блокаду региона. Отмечено, что губернатор передал проект ответных мер в Администрацию президента и правительство России.

«Я проект ответных мер подготовил и передал в Правительство и Администрацию президента», - сообщил Алиханов изданию «Ведомости».

Он сообщил, что с 2016 года регион готовился и просчитывал «сценарии работы территории в обособленном режиме».

Губернатор Калининградской области также уточнил, что речь идет о «мерах различного характера». Однако подчеркнул, что это - «весьма критичные для Литвы» экономические шаги.

Он не стал уточнять суть направленных предложений, сказав, что они будут обсуждаться в том случае, «если необходимость их принятия будет 100%».

Ранее правительство Германии потребовало от Литвы снять запрет на транзит российских товаров в Калининград. Позже в Литве сочли поражением позицию Евросоюза по вопросу транзита российских грузов в данный эксклав России.