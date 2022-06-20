В Кремле прокомментировали попытку Литвы блокировать Калининградскую область
В Кремле прокомментировали попытку Литвы блокировать Калининградскую область. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подобные действия действительно беспрецедентны.
«Это является нарушением всего и вся. Мы понимаем, что это связано с решением ЕС распространить санкции на транзит. Считаем это тоже незаконным», - сказал представитель Кремля.
Песков назвал сложившуюся ситуацию более чем серьезной и требующей глубокого анализа перед формулированием каких-либо ответных мер и решений.
«Этот глубокий анализ в течение предстоящих дней будет произведен. Это (попытка Литвы - прим. ред.) - элемент блокады, конечно же», - подытожил Песков.
Ранее Литва ограничила грузовой транзит Калининграда с остальной Россией. По мнению многочисленных российских политиков, даже частичное перекрытие транзита становится новой точкой эскалации противостояния России и ЕС.