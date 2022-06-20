В стране и мире В Кремле прокомментировали попытку Литвы блокировать Калининградскую область Егор Левин Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию более чем серьезной и требующей глубокого анализа. © Фото: Михаил Голенков, РИА Новости Читайте нас на: В Кремле прокомментировали попытку Литвы блокировать Калининградскую область. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подобные действия действительно беспрецедентны. «Это является нарушением всего и вся. Мы понимаем, что это связано с решением ЕС распространить санкции на транзит. Считаем это тоже незаконным», - сказал представитель Кремля. Песков назвал сложившуюся ситуацию более чем серьезной и требующей глубокого анализа перед формулированием каких-либо ответных мер и решений. «Этот глубокий анализ в течение предстоящих дней будет произведен. Это (попытка Литвы - прим. ред.) - элемент блокады, конечно же», - подытожил Песков. Ранее Литва ограничила грузовой транзит Калининграда с остальной Россией. По мнению многочисленных российских политиков, даже частичное перекрытие транзита становится новой точкой эскалации противостояния России и ЕС. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика