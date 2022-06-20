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Алиханов заявил о «болезненных» ответных мерах на запрет транзита Литвой

Алексей Курильченко
14:42 20.06.2022
Глава Калининградской области отметил, что Литва может лишиться заработка, который поступал из региона.
Алиханов заявил о «болезненных» ответных мерах на запрет транзита Литвой
© Фото: Alexander Chernykh, Global Look Press
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что власти региона готовят ответные меры на запрет транзита товаров властями Литвы. По словам руководителя, ответ будет «болезненным» и приведет к финансовым потерям для Литвы.

«Ответные меры на решение Литвы ограничить транзит в Калининград достаточно очевидны и будут крайне болезненными», - сказал Алиханов в эфире телеканала «Россия 24».

Губернатор отметил, что для литовского транспортного комплекса Калининград был источником заработка, который теперь может быть перекрыт.

Ранее стало известно, что литовские железные дорогие прекращают транзит ряда товаров, следующих в Калининград через территорию Литвы. Речь идет о большом перечне товаров, которые попадают под европейские санкции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту попытку блокировки беспрецедентной.

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