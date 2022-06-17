Литва заявила о прекращении транзита санкционных товаров в Калининград

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С полуночи «Литовские железные дороги» прекратят транзит в Калининград товаров, попадающих под западные санкции. Об этом сообщил глава региона Антон Алиханов. Он также добавил, что запрет литовской стороны потребует срочную поставку новых судов на паромную линию Усть-Луга-Балтийск.

«Литовские железные дорогие уведомили калининградские железные дороги о том что с 00:00 завтрашнего дня они прекращают пропуск транзита из Калининградской области и в Калининградскую область большого перечня товаров, которые попадают под европейские санкции», - написал Алиханов в своем telegram-канале.

Российские власти уверены, что такой шаг Литвы является грубейшим нарушением протоколов по вступлению Прибалтийских стран в ЕС. Поэтому они надеются получить разъяснения от Европейской комиссии по поводу нарушений правил свободного транзита в Калининградскую область.

Напомним, месяц назад правительство Латвии приостановило железнодорожный транзит военных грузов из Белоруссии в морские порты. Межправительственный договор от транзите действовал с 1994 года.