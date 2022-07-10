Кандидат в премьеры Британии Тугендхат предложил выслать из страны граждан РФ

По мнению Тугендхата, Лондон не нуждается в перезагрузке отношений с Москвой.

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Участвующий в борьбе за пост премьер-министра Великобритании парламентарий Том Тугендхат предложил выслать из страны россиян.

«В нашей стране есть люди, которые, несомненно, нуждаются в том, чтобы британское государство защитило их, и заслуживают этого. Вместе с тем нам необходимо обеспечивать безопасность британцев, и поэтому я настаивал на том, чтобы высылать сотрудников КГБ, тех, кто с ними связан», - передает слова британского политика ТАСС со ссылкой на британские СМИ.

По мнению Тугендхата, Лондон не нуждается в перезагрузке отношений с Москвой. Парламентарий сообщил, что важно дать понять, что Великобритания прежде всего будет отстаивать свои собственные интересы.

Вместе с тем, возглавляющий комитет по иностранным делам Палаты общин, сообщил, что не имел в виду россиян, «ставших частью общества», и тех, кому может грозить опасность на родине.

«Я хочу защищать тех россиян, которые находятся здесь на законных основаниях, нуждаются в защите и, бесспорно, стали частью нашего общества. Таких я хочу защищать, но вместе с тем я хочу гарантировать, что люди, представляющие угрозу и подрывающие нашу безопасность, не найдут здесь убежища», - добавил кандидат на пост премьер-министра Королевства.

Ранее издание Daily Telegraph сообщило, что премьер-министр Великобритании, который подал в отставку 7 июля задумывается об уходе из политики. Согласно изданию, британский премьер при этом не намерен лишаться депутатского мандата прямо сейчас.

Напомним, что британский премьер Борис Джонсон обратился с заявлением к журналистам об уходе с должности премьера Великобритании и лидера Консервативной партии страны. Политик будет исполнять свои обязанности до избрания нового лидера партии тори.

По сообщению британской прессы, за пост премьер-министра поборются бывший министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид, и экс-глава МИД страны Джереми Хант. Также свою кандидатуру выдвинул экс-глава министерства финансов страны Риши Сунак. Кроме того, о намерении выдвигаться на пост премьера Великобритании заявлял глава британского Минтранса Грант Шэппс.