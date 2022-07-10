В Британии сообщили, что Джонсон может уйти из политики после отставки с поста премьера

Также сообщается, что Джонсон не уверен в необходимости баллотирования на очередных выборах в парламент Великобритании по примеру своей предшественницы Мэй.

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По данным СМИ, британский премьер-министр Борис Джонсон, подавший в отставку 7 июля, задумывается об уходе из политики. При этом он не намерен лишаться депутатского мандата прямо сейчас. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Daily Telegraph.

Вместе с тем Джонсон не уверен в необходимости баллотирования на очередных выборах в парламент Великобритании по примеру своей предшественницы - Терезы Мэй.

Ранее, 7 июля, британский премьер Борис Джонсон обратился с заявлениям к журналистам. В ходе выступления он объявил, что оставляет должности премьера Великобритании и лидера Консервативной партии страны.

Кроме того, он отметил, что процедура выбора нового лидера Консервативной партии и премьер-министра страны будет определена на следующей неделе. Политик подчеркнул, что продолжит исполнять свои обязанности до новых выборов.