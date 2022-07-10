Бывшие главы Минздрава и МИД Британии поборются за пост премьера

Экс-министры здравоохранения и иностранных дел Британии выдвинули свои кандидатуры на пост премьера страны.

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Бывший министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид, а также экс-глава МИД страны Джереми Хант будут претендовать на пост премьер-министра Соединенного Королевства. О вступлении кандидатов в гонку сообщила британская пресса.

Оба политика, согласно СМИ, решили включить снижение налогового бремени в число своих предвыборных обещаний. И Джавид, и Хант обещали избирателям сократить корпоративный налог при вступлении в должность.

О своих намерениях бороться за статус британского премьера бывшие министры сообщили в интервью изданию The Telegraph. Ранее свою кандидатуру также выдвинул экс-глава министерства финансов Великобритании Риши Сунак.