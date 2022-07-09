Глава Минтранса Великобритании решил выдвигаться на пост лидера Консервативной партии

Ранее глава Минобороны Британии сообщил, что не собирается выдвигаться на пост лидера Консервативной партии страны.

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Глава Министерства транспорта Великобритании Грант Шэппс заявил, что намерен выдвигаться на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра после отставки действующего премьера Бориса Джонсона. Об этом сообщает RT со ссылкой на британские СМИ.

Ранее глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что не собирается выдвигаться на пост лидера Консервативной партии страны. Об этом решении британский министр обороны заявил в своей соцсети.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 7 июля принял решение уйти в отставку и покинуть пост лидера Консервативной партии страны. Политик проработает в должности главы правительства до момента назначения нового руководителя кабинета министров Великобритании. Предполагалось, что пост премьера могут занять Риши Сунак, министр обороны Бен Уоллес или глава МИД Лиз Трасс.