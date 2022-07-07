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Неисполнивший обещания: как Борис Джонсон согласился на отставку

Егор Левин
Константин Коковешников
18:55 07.07.2022
Исполнять премьерские обязанности британский политик будет как минимум до конца лета, а ситуация в его стране в целом остается непростой.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Tolga Akmen, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Британский премьер Борис Джонсон, пообещавший уйти в отставку, провел встречу с кабмином. Министры хотят установить для него ряд правил и подчеркнуть, что теперь он лишь выполняет обязанности главы правительства. Джонсон оставляет свой пост на фоне массового увольнения членов его команды. Как ни пытался Джонсон, сегодня после доклада британской королеве и, очевидно, под напором собственных однопартийцев он принял решение уйти в отставку с постов премьера и лидера Консервативной партии.

Джонсон заявил, что главной причиной, почему он ожесточенно противился уходу, было желание исполнить все данные британцам в 2019 году обещания. А обещаний было немало, но далеко не все из них оказались выполнены. Антирейтинг Джонсона - 68%. Ему всегда удавалось выпутываться даже из самых затруднительных ситуаций, но последней каплей стал скандал с сексуальными домогательствами протеже Джонсона Криса Пинчера, занимавшего видное место в палате общин.

Как выяснилось, Джонсон был в курсе. В результате от премьера отвернулись почти половина соратников в правительстве. Джонсон назначил новых, но и они призвали его уйти в отставку, даже коренной обитатель Даунинг-стрит, местный кот, лишь повел хвостом в ответ на расспросы журналистов. Не осталась в стороне даже автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг.

Впрочем, даже в этом случае Джонсон формально имел основания не уходить в отставку. Месяц назад он сумел преодолеть вотум недоверия правительству, который был вынесен в связи с вечеринками в разгар пандемии, и это гарантировало ему иммунитет от отставки как минимум на год. Удачной возможностью набрать очки на фоне провалов во внутренней политике стала ситуация на Украине - считается, что именно Джонсон выступил против мирных переговоров с Россией, которые уже наметились в Стамбуле в конце марта.

Тем временем наибольшие шансы стать новым британским премьером - у бывшего министра финансов, индийца по национальности Риши Сунак, но их омрачает все тот же скандал с вечеринками. Высоки шансы и у министра обороны Бена Уоллеса, и не стоит списывать со счетов главу английского МИД Лиз Трасс, которая, узнав об отставке Джонсона, прервала свою поездку на саммит G20 на уровне министров на Бали.

Как бы то ни было, исполнять свои обязанности Джонсон будет как минимум до конца лета, а осенью предстоят выборы нового главы Консервативной партии. А ситуация в Великобритании в целом остается непростой, так как все сильнее о себе дают знать последствия брексита, и Шотландия вновь заявляет о своих планах обрести суверенитет. А цены на бензин - в связи с отказом закупать у России топливо - растут рекордными темпами.

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