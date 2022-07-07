Борис Джонсон уйдет в отставку

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принял решение покинуть пост лидера Консервативной партии Великобритании. Таким образом, политик проработает в должности премьер-министра страны до осени.

Как сообщает BBC, летом в Британии будет избран новый лидер консерваторов. Новый премьер будет назначен на съезде партии тори в октябре. Также телеканал сообщил, что Джонсон сегодня выступит с заявлением.

Ранее в Британии менее чем за сутки ушли в отставку 36 сотрудников правительства. Сам Джонсон утверждал, что не планирует покидать свой пост.