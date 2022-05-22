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Мариуполь может вздохнуть спокойно: как проходила сдача в плен националистов «Азова»*

Станислав Иващенко
Максим Крюков
18:42 22.05.2022
Все те, кто превратил мирный приморский город в базу фашистов и восемь лет держал людей в страхе, встретили свой закономерный финал.
Мариуполь может вздохнуть спокойно: как проходила сдача в плен националистов «Азова»*
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Пятница 20 мая войдет в летопись российской военной спецоперации - как день безоговорочного успеха наших военных и спецслужб, завершивших беспрецедентную операцию по принуждению к сдаче в плен больше двух тысяч нацистов «Азова»* и военнослужащих ВСУ, месяц скрывавшихся в хорошо укрепленных подземных сооружениях металлургического комбината «Азовсталь».

Министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что теперь и территория завода, и город полностью освобождены, и Мариуполь наконец-то может вздохнуть свободно.

8 лет назад, когда так называемая черная рота неонацистов ворвалась в Мариуполь и танками начала давить местных жителей - мало кто мог представить - каким будет последний день «Азова»*. И вот настал час расплаты. Свое существование прекратило некогда самое боеспособное и распиаренное неонацистское подразделение Украины. Нет больше и 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Те, кто не был уничтожен - теперь в плену. Сдались все - и рядовые, и их командиры. Все эти так называемые «герои Украины» - Волыны, Калыны и Редисы - главари боевиков, которые еще несколько дней назад рассылали из подвалов «Азовстали» бравые послания Зеленскому и письма ко всем подряд, включая Папу Римского - все они сложили оружие и сдались в плен. Все те, кто превратил мирный приморский город в базу фашистов и восемь лет держал людей в страхе, встретили свой закономерный финал.

Известно, что главарей неонацистов вывозили с территории комбината в бронеавтомобилях, чтобы не допустить самосуд со стороны мариупольцев. Желание расправы и ненависть горожан к тем, кто расстреливал и уничтожал их город, зашкаливает.

Всех, кто сдавался в плен, там же на месте подвергали тщательному досмотру. И у каждого второго - на теле татуировки в виде фашистских крестов, свастики, символов дивизий СС, а то и просто портреты Гитлера. Это небольшая ремарка тем, кто еще продолжает утверждать, что на Украине якобы нет фашизма.

Понятно, что спецоперация еще не закончена, целей и задач еще очень много. Но сдача «Азова»* - это наглядный пример того, что полная и безоговорочная капитуляция и для Зеленского, и для его наемников - лучший выход из всех возможных.

Как сдались в плен некогда бравые и восхваляемые Киевом боевики «Азова»* - в сюжете Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».

*«Азов» - организация, против членов которой в РФ возбуждены уголовные дела

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