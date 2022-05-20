МО РФ: «командира» нацистов «Азова»* вывезли в бронеавтомобиле из-за желания мариупольцев расправиться с ним

Территория «Азовстали» полностью освобождена, сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов «Азова»* и военнослужащих ВСУ.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

«Командир» националистического объединения «Азов»* вывезен с территории «Азовстали» в специальном бронеавтомобиле из-за того, что жители Мариуполя хотели расправиться с ним. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Так называемый "командир" нацистов "Азова"* из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства, был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле», - сказал представитель МО.

Конашенков рассказал, что территория «Азовстали» полностью освобождена, о чем министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину. Последняя группа из 531 боевика вышла с территории завода 20 мая, всего сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих Вооруженных сил Украины.

*Отдельный отряд специального назначения «Азов» - организация, против участников которой в России возбуждены уголовные дела.