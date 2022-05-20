В МО РФ заявили, что территория «Азовстали» в Мариуполе полностью освобождена

С 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов «Азова»* и военнослужащих ВСУ.

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Последняя группа боевиков в количестве 531 человека покинула «Азовсталь» в Мариуполе, территория предприятия полностью освобождена. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Территория металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, на которой с 21 апреля была заблокирована группировка украинских боевиков нацистского формирования "Азов"*, полностью освобождена. Подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил», - сказал он.

По словам Конашенкова, завод 20 мая покинула последняя группа из 531-го боевика. Всего с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов «Азова»* и военнослужащих Вооруженных сил Украины.

«Так называемый "командир" нацистов "Азова"* из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства, был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле», - уточнил представитель МО.

По словам Конашенкова, о завершении операции и полном освобождении комбината и города Мариуполь от украинских боевиков министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину.

*Отдельный отряд специального назначения «Азов» - организация, против участников которой в России возбуждены уголовные дела.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.