Портреты Гитлера, свастики, руны: новые кадры обысков националистов из «Азовстали»
По сообщениям Минобороны РФ, при себе у боевиков были обнаружены зарубежные сухпайки.
© Видео: Миноборны РФ © Фото: Минобороны РФ
При обыске вышедших из «Азовстали» националистов российские военные обнаружили на телах боевиков татуировки с изображениями Гитлера, свастики, руны и различные цитаты из экстремистской литературы. Также сообщается, что при осмотре у них были найдены зарубежные сухпайки.
Ранее Минобороны России показало кадры выхода последней группировки украинских боевиков с территории завода «Азовсталь». Согласно сообщению ведомства, сдались в плен и сложили оружие 531 человек.
Кроме того, в настоящий момент ВС РФ проводят операции по разминированию территории «Азовстали». Саперы Минобороны России и Донецкой Народной Республики ведут поиск минных заграждений.