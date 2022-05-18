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Досмотр и автобус: как выглядит дорога в плен для боевиков с территории «Азовстали»

Станислав Иващенко
14:03 18.05.2022
Те из пленных, что могут идти самостоятельно, выносят на носилках боевиков, которые передвигаться не могут. Травмы разные - в основном это ранения конечностей. Досмотр идет непосредственно у входа на предприятие. В руках у некоторых американские вещмешки. Проверяют всех без исключения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Заблокированные на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе украинские военнослужащие и боевики полка «Азов»* массово сдаются в плен. За сутки из катакомб вышли почти 700 человек, а общее число сдавшихся - более 950. Среди них есть раненые. Их отправляют в больницу на территории ДНР. Всех, кто сложил оружие, проверят на причастность к военным преступлениям. Из Мариуполя - Станислав Иващенко.

Тщательный досмотр на месте одной из вооруженных групп, которые находились в бомбоубежищах «Азовстали». Сейчас они сдаются в плен. С собой у них вещи - сумки, пакеты и одежда. Оружие уже сдали.

Боевики «Азова»* и военнослужащие ВСУ выходят из катакомб завода. Идут нестройными колоннами. В их рядах как раненые, так и здоровые, а также женщины. Бойцов проверяют - принадлежность к запрещенным батальонам могут выдавать татуировки не теле.

Те, что могут идти самостоятельно, выносят на носилках боевиков, которые передвигаться не могут. Травмы разные - в основном это ранения конечностей. Досмотр идет непосредственно у входа на предприятие. В руках у некоторых американские вещмешки. Проверяют всех без исключения.

С собаками ищут взрывчатые вещества. Убедившись, что при себе у украинских силовиков нет оружия или других запрещенных предметов, им показывают, куда двигаться дальше. Это либо автобусы, которые отвезут украинских националистов в СИЗО, либо такие же «пазики», которые специально оборудовали для перевозки тяжелораненых. Первая помощь сразу после выхода из подземелий промзоны.

Как сообщают в Следственном комитете России, всех сложивших оружие допросят.

Следователям предстоит установить личности боевиков и проверить их возможную причастность к совершению преступлений. В Минобороны России сообщили, что к этой минуте число вышедших с белым флагом с «Азовстали» приближается к тысяче человек.

«В Мариуполе заблокированные на заводе "Азовсталь" боевики националистического подразделения "Азов"* и украинские военнослужащие продолжали сдаваться в плен. За прошедшие сутки сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего с 16 мая сдались в плен 959 боевиков, в том числе 80 раненых, из которых 51 нуждавшийся в стационарном лечении помещен в больницу Новоазовска Донецкой Народной Республики», - заметил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Азовсталь» не штурмуют. Предприятие полностью блокировано. Попытки вырваться с завода пресекались Вооруженными силами России и военнослужащими ДНР. Спустя долгое время националисты решили сохранить свои жизни и сложить оружие.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении на земле украинских самолетов Су-24 высокоточными ракетами воздушного базирования.  

* «Азов» - организация украинских националистов, запрещенная на территории РФ.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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