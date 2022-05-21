МО РФ показало кадры обыска комбрига морпехов ВСУ «Волыны»

Сергей Волынский вышел с завода «Азовсталь» в составе последней группы.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Минобороны России показало кадры обыска командира 36-й морской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Волынского под позывным «Волына». На видео комбриг представляется, затем его обыскивают российские военнослужащие.

В ведомстве 20 мая заявили, что территория металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе полностью освобождена. В этот день его покинула последняя группа боевиков из 531-го человека. Всего, как уточняется, сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов «Азова»* и военнослужащих ВСУ.

Кадры выхода последней группы также публиковало МО РФ. На видео показан обыск сдавшихся в плен, российские военнослужащие также проверяют их на наличие нацистских татуировок.

*Отдельный отряд специального назначения «Азов» - организация, против участников которой в России возбуждены уголовные дела.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.