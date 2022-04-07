Политический тяжеловес: почему Жириновский навсегда останется в истории

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Он никогда не боялся говорить правду. Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни после продолжительной болезни, ему было 75 лет. Один из самых ярких и харизматичных политиков постсоветской России, которого отличали аналитический ум, энциклопедические знания и искренняя забота о судьбе Отечества. Соболезнования в связи с его кончиной уже выразили Владимир Путин и Сергей Шойгу. Министр обороны подчеркнул, что Владимир Вольфович был профессионалом и истинным патриотом, который отдавал все свои силы и знания отстаиванию национальных интересов.

На политическом небосклоне России трудно было сыскать человека, который настолько часто умел рассмешить представителей даже самых разных политических взглядов. Король эпатажа, обладающий совершенно уникальным чувством юмора, он часто мог обидеть, а то и вовсе ввязывался в драку. При этом у Жириновского было не отнять главного - острого политического чутья, а порой и дара предвидения.

«Я не сомневаюсь, если бы он был сегодня жив и здоров, его голос бы звучал ярко и мощно в поддержку спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В поддержку нашей армии, наших воинов, в поддержку русского мира», - заверил председатель партии «Справедливая Россия - За правду».

И хотя сам он не узнал, насколько точными тогда оказались его слова, выступления Жириновского с тех пор не раз включали в Госдуме его однопартийцы. Сегодня заседание парламента пришлось прервать.

«Я думаю, что ЛДПР, которую он представлял и сам Владимир Жириновский своей патриотичной позицией, острой подачей мысли, которую многим необходимо шлифовать, он оказал влияние на политическую мысль в целом», - уверен руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе РФ Владимир Васильев.

За своим здоровьем Жириновский следил особенно тщательно. Во время пандемии запрещал журналистам приближаться к себе близко. Сделал семь прививок от коронавируса.

«Это наш вождь, это человек, который заботился, не смотря на резкость, о каждом из тех, кто был рядом с ним», - заявил врио главы фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий.

Еще одно совпадение в жизни - в больницу Жириновский попал одновременно с Геннадием Зюгановым, с которым они часто друг друга критиковали. Хотя и не могли, кажется, друг без друга обойтись.

«Были взгляды разные, но в трудную минуту была цель одна - укрепление России, забота о национальной безопасности. Замены такому политику я не вижу. Есть у всех свои избиратели, друзья, поклонники. Выражаю им всем, близким Жириновского, искренние соболезнования», - председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

Владимир Жириновский вошел в книгу рекордов России - по числу президентских выборов, в которых принимал участие. В 91-ом году он занял на них третье место. Сформировал партию, которой удавалось обходить даже коммунистов.

«Вот эта принципиальность выразилась, когда происходил процесс, где Жириновский был инициатором того, чтобы не признавать результаты документов в Беловежской пуще. Этого не произошло, к сожалению», - высказался зампредседателя Комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов.

Он вырос в эпоху борьбы с космополитизмом. Сделал карьеру, сменив фамилию Эйдельштейн на материнскую - Жириновский. Он как никто чувствовал, что любит народ. Разбрасывал деньги, выпускал духи и водку. При этом, Жириновский мог бы стать и дипломатом. Выпускник знаменитого института стран Азии и Африки он дружил с Муаммаром Каддафи, ездил в Ирак к Саддаму Хуссейну. В историю российского законотворчества лидер ЛДПР вошел, как автор иногда довольно неожиданных инициатив. В их числе - ограничить вес, максимум 80 килограммов, ввести многоженство и запретить птицам полеты на юг. Одно из последних обращений, к четырехлетней девочке Даше, Жириновский записал в преддверии Нового года.

Одни обвиняли его в том, что он работает на публику, другие называли смелым и решительным человеком, который не боится говорить, что думает. Без него голос российской политики будет значительно тише.