Россия как центр мира: какие предсказания хранит капсула пророчеств Жириновского

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Музей современной истории России показал капсулу с предсказаниями, которую лидер ЛДПР Владимир Жириновский передал учреждению в 2016 году. Капсулу вскроют в 2036-м, чтобы узнать, сбылись ли предсказания политика, среди которых исчезновение паспортов и пенсий, появление поездов в вакуумных трубах, распад НАТО и Россия как центр мира.

Как рассказал научный сотрудник Александр Флоров, Жириновский неоднократно посещал музей и передавал ему различные предметы, связанные со своей политической и общественной жизнью.

«Среди экспонатов, лично переданных Владимиром Вольфовичем, экспонируется сегодня капсула с посланием будущим поколениям. Эта капсула была торжественно передана лично Жириновским в наш музей летом 2016 года. На капсуле надпись: "Открыть через 20 лет", то есть в 2036 году мы откроем эту капсулу и прочитаем прогноз Владимира Вольфовича Жириновского на этот период нашей истории», - уточнил собеседник «Звезды».

По информации СМИ, на вручении капсулы музею в 2016 году политик раскрыл некоторые из своих предсказаний. Так, Жириновский полагал, что через 20 лет на юге образуется мощный союз с тесными экономическими связями, в который войдут Россия, Турция, Иран, Сирия и Ирак. В то же время НАТО, по словам лидера ЛДПР, к тому моменту должно распасться, впрочем как может не быть и Евросоюза. США, спрогнозировал Жириновский вернется на свой континент и вместе с Канадой и Мексикой образует новое государство, откажется от доллара в пользу новой валюты. Россия же, считал политик, станет центром мира, благодаря своему политическому и военному опыту.

В капсуле есть и другие интересные предсказания. Среди них: строгое ограничение рождаемости в мире (максимум два или даже один ребенок на семью) из-за грядущего перенаселения планеты, появления понятия «гражданин мира», исчезновение национального территориального деления и введение самоуправления в городах всех стран, забвение однопартийных и авторитарных режимов.

В части технического прогресса Жириновский спрогнозировал всеобщее чипирование и компьютеризацию, полную отмену паспортов и наличных денег, появление поездов в вакуумных трубах, которые будут двигаться со скоростью в тысячи километров в час.

Знания и опыт человека, предсказал политик, в будущем будут оцениваться через всеобщий экзамен-опрос, будет высчитываться коэффициент развития человека. Страховые пенсии станут будут больше не нужны, так как человек будет способен обеспечить себя за счет системы накоплений, а за рождение детей женщины будут получать специальную заработную плату, сообщают СМИ.

Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни после тяжелой болезни, сообщил в среду, 6 апреля, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Прощание с лидером ЛДПР, по предварительной информации, пройдет 8 апреля, его похоронят на Троекуровском кладбище.