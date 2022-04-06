«Найти замену сложно»: эксперт рассказал о вкладе Жириновского в политическую жизнь РФ

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Председатель ЛДПР Владимир Жириновский внес в политическую жизнь страны больше, чем кто бы то ни был, рассказал «Звезде» глава Политической экспертной группы Константин Калачев.

«Он с нами уже столько лет. Первый успех ЛДПР - 1993 год. Что будет дальше? Ну, партии трудно без лидера и вопрос в том, готова ли ЛДПР к какой-то трансформации, может ли ЛДПР превратиться в партию идеологическую. Потому что у нас политика очень персонифицирована, ЛДПР все воспринимают как партию Жириновского, а не как иначе. Голосовали больше за Жириновского, как за самого честного и смелого, самого яркого, самого интересного. Найти ему замену крайне сложно», - отметил он.

Калачев отметил, что после ухода из жизни Жириновского партии важно не ошибиться в выборе лидера, правильно распорядиться наследием и подумать на тему имиджевого позиционирования и программного позиционирования.

«И региональных отделений. Потому что я боюсь, сейчас может начаться отток из региональных отделений в другие партии, которые могут показаться более перспективными. Я бы не спешил хоронить ЛДПР, начнем с того, что выборы в Госдуму в 2026, у них есть время перестроиться», - добавил Калачев.

Сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Владимир Жириновский ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 75 лет.

В последнее время Жириновский тяжело болел. Он лежал в больнице с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне омикрон-штамма коронавируса.