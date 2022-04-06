Шойгу выразил соболезнования в связи с кончиной Владимира Жириновского

По словам Шойгу, Жириновский был высочайшим профессионалом, которого уважали как соратники, так и оппоненты. Владимира Вольфовича, как отметил министр, ценили за компетентность, твердость характера и убеждений.

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Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с кончиной лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

«С прискорбием узнал о кончине Владимира Вольфовича Жириновского. Ушел из жизни незаурядный человек, талантливый, яркий и бескомпромиссный политик, отдававший все свои силы и знания отстаиванию национальных интересов», - заметил Шойгу.

По словам Шойгу, Жириновский был высочайшим профессионалом, которого уважали как соратники, так и оппоненты. Владимира Вольфовича, как отметил министр, ценили за компетентность, твердость характера и убеждений.

Шойгу заявил, что в памяти всех, кто знал Жириновского и работал с ним, он навсегда останется истинным патриотом России.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов