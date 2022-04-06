Слуцкий: вопросы по ЛДПР в течение 40 дней решаться не будут

Это время будет посвящено прощанию с лидером Владимиром Жириновским, сказал врио руководителя фракции.

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Вопросы по ЛДПР в течение 40 дней решаться не будут, приоритетом в этот период станет достойное прощание с лидером партии Владимиром Жириновским. Об этом заявил врио руководителя фракции Леонид Слуцкий.

«Сейчас мы говорим только об одном: достойное прощание, текущие, в том числе организационные вопросы. Все остальное мы не будем сейчас обсуждать ни в каком формате в течение по крайней мере 40 дней, это противоречит православной традиции», - сказал он.

Слуцкий подчеркнул, что Жириновский был глубоко верующим человеком, символично в этом смысле желание патриарха Московского и всея Руси лично провести его отпевание.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни на 76-м году жизни, сообщил в среду, 6 апреля, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Память политика почтили минутой молчания на заседании Думы. Ранее глубокие соболезнования в связи со смертью Жириновского выразил президент РФ Владимир Путин. По словам российского лидера, лидер ЛДПР был опытным политиком, энергичным и ярким оратором.