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В МО РФ заявили, что все необходимое для реализации военно-биологической программы США вывезено из Украины

16:38 07.03.2022
Спешку, с которой на Украине ликвидировали биолаборатории, Игорь Кириллов объяснил обеспокоенностью Пентагона.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Все необходимое для реализации военно-биологической программы США вывезено из Украины. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Он уточнил, что управление начальника войск РХБ защиты ВС РФ постоянно анализирует биологическую обстановку на территории Украины.

«По нашим данным, происходит экстренное сворачивание биологических программ. Проанализированные документы подтверждают, что Министерство здравоохранения Украины поставило задачу с 24 февраля полностью уничтожить биоагенты, находящиеся в лабораториях», - отметил он.

По словам Кириллова, анализ актов уничтожения показывает проведение работ с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллеза во Львовской биолаборатории, возбудителями дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии в лабораториях в Харькове и Полтаве.

Спешку, с которой на Украине ликвидировали биолаборатории, Кириллов объяснил обеспокоенностью Пентагона.

«Если данные коллекции попадут к российским экспертам, то с большой долей вероятности будет подтверждено нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. А именно: проведение работ по усилению патогенных свойств микроорганизмов с использованием методов синтетической биологии», - отметил он.

Кириллов напомнил, что на Украине сформировалась сеть, которая включает более 30 биологических лабораторий. По его словам, в реализации проектов принимает участие аффилированная с военным ведомством США компания Black and Veatch.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о разработке на территории Украины биологического оружия. Речь идет об особо опасных патогенах чумы, сибирской язвы, холеры и других смертельных болезней. Как отметил Кириллов, вследствие функционирования биологических лабораторий на территории Украины заболеваемость корью выросла в 100 раз.

Об угрозе здоровью миллионов человек из-за биолабораторий США, которые создаются по всему миру, в прошлом году предупреждал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

В январе 2022 года болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева опубликовала данные о работе биолабораторий США на территории Украины и Грузии. По ее словам, лаборанты на подобных базах изучают влияние различных вирусов на человеческий организм.

Материал подготовили: Иван Линдеманн, Николай Баранов

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