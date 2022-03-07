Преступный ход: в Минобороны раскрыли подробности попыток создания на Украине биологического оружия

Российские Вооруженные силы продолжают специальную военную операцию, в результате которой Украина лишилась практически всей боеспособной авиации. Ранее в Минобороны РФ сообщили о разработке на территории Украины биологического оружия. Речь идет об особо опасных патогенах чумы, сибирской язвы, холеры и других смертельных болезней.

Накануне был уничтожен стратегический объект - 456-я смешанная авиачасть в Виннице. Здание аэродрома разрушено, разбита взлетная полоса и множество военных самолетов и вертолетов. Хотя накануне президент Украины Владимир Зеленский уверял, что аэродром исключительно гражданский. Фотографии с беспилотника говорят обратное - в Виннице располагались самолеты Ан-26, Ан-24 и вертолеты Ми-8. С авиацией ВВС Украины бои велись и в небе.

«Истребительной авиацией и ПВО ВКС России сбито в воздухе еще три украинских истребителя Су-27 и три беспилотных летательных аппарата. Всего за вчерашний и неполный сегодняшний день военно-воздушные силы Украины потеряли 11 боевых самолетов и 2 вертолета. Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена», - подтвердил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Потеряв почти все аэродромы украинские военные начали пользоваться взлетно-посадочными полосами соседних государств.

«Вместе с тем, нам достоверно известно об украинских боевых самолетах, ранее перелетевших в Румынию и другие приграничные страны. Обращаем внимание, что использование аэродромной сети этих стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил, может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт», - предупредил Конашенков.

Власти США так же подталкивают европейские государства на вмешательство. Американцы дали «зеленый свет» странам НАТО на поставки истребителей. Но, например, правительство Польши сразу сообщило, что не будет посылать самолеты и не позволит пользоваться своими аэродромами. Тем временем киевские власти пытаются восстанавливать поврежденную военную технику ставя под удар работников оборонных предприятий.

«Киевский режим националистов заставляет сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины восстанавливать поврежденную военную технику для последующего направления в районы боевых действий. В рамках выполнения задачи по демилитаризации Украины российские вооруженные силы будут наносить высокоточным оружием поражение украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Во избежание угрозы жизни работникам предприятий украинского ОПК заблаговременно предупреждаем о планируемых ударах по таким объектам. Призываем персонал украинских заводов ОПК не идти на поводу у киевского режима националистов и покинуть территории своих предприятий», - отметил официальный представитель МО РФ.

Российские военные обнаружили документы из украинской лаборатории, в которой работали с опасными вирусами и перед началом специальной военной операции попытались замести следы.

Военно-биологическая программа финансировалась министерством обороны США и судя по документам там экспериментировали с особо опасными патогенами возбудителей чумы, сибирской язвы, холеры и других смертельных болезней.

«Очевидно, что с началом специальной военной операции, у Пентагона возникли серьезные опасения в раскрытии ведения секретных биологических экспериментов на территории Украины. Полученные документы подтверждают, что в украинских биолабораториях, в непосредственной близости от территории России, осуществлялась разработка компонентов биологического оружия. Для недопущения вскрытия фактов нарушения США и Украиной статьи 1 Конвенции ООН о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия, украинским Минздравом во все биолаборатории было направлено указание об экстренной ликвидации хранящихся запасов опасных патогенов. В ближайшее время мы представим результаты анализа полученных документов», - сказал Игорь Конашенков.

В Минобороны России также сообщили о планах украинских силовиков устроить крупную провокацию с возможным радиоактивным заражением территории в районе Харькова. Для этого СБУ и боевики националистических батальонов заминировали реактор экспериментальной ядерной установки в Харьковском физико-техническом институте. В подрыве реактора планировали обвинить российских военных. В городе уже находятся иностранные журналисты, которые должны зафиксировать все последствия.

Материал подготовил: Денис Ивлев