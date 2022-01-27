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СМИ раскрыли новые подробности деятельности биолабораторий США на Украине и в Грузии

Ян Брацкий
09:14 27.01.2022
По данным болгарской журналистки Диляны Гайтанджиевой, в закрытых биолабораториях изучается влияние различных вирусов на организм человека.
СМИ раскрыли новые подробности деятельности биолабораторий США на Украине и в Грузии
© Фото: vvubrno.cz
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Болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева опубликовала данные о работе биолабораторий США на территории Украины и Грузии. На своем сайте dilyana.bg. она представила некоторые документы, разоблачающие, по ее мнению, истинные цели работы подобных лабораторий.

По словам журналистки, лаборанты на подобных базах изучают влияние различных вирусов на человеческий организм.

«у 4400 здоровых военнослужащих во Львове, Одессе, Харькове и Киеве возьмут образцы крови. Из этого числа 4000 образцов проверят на наличие антител к хантавирусам, а 400 - к вирусу Конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ)», - говорится в опубликованных документах.

Проект с участием украинских военных якобы стартовал в 2017 году. По утверждениям болгарской журналистки, основные расходы взяло на себя Американское агентство по снижению военной угрозы (DTRA). Какие еще работы планируется проводить на территории закрытых биолабораторий в материалах не указывается.

Ранее один из сотрудников Уханьского университета У Эньюан призвал экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проверить работу главной военной биолабораторий США в Форт-Детрике. По его мнению, работа на этой базе проводилась с многочисленными нарушениями.

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