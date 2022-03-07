Начальник войск РХБЗ РФ: из-за работы биолабораторий на Украине заболеваемость корью выросла в 100 раз

Вследствие функционирования биологических лабораторий на территории Украины заболеваемость корью выросла в сто раз. Об этом сообщил в ходе брифинга начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

«На территории Украины фиксируется рост числа случаев краснухи, дифтерии, туберкулеза. Заболеваемость корью увеличилась более, чем в 100 раз. Всемирная организация здравоохранения объявила Украину страной с высоким риском вспышки полиомиелита», - сказал он.

Кириллов обратил внимание, что на территории Украины была сформирована целая сеть более чем из 30 биологических лабораторий в рамках военно-биологических программ Пентагона.

По информации Минобороны РФ, в настоящий момент идет экстренное сворачивание биологических программ. МО РФ, проанализировав документы, пришло к выводу, что украинское оборонное ведомство поставило задачу с 24 февраля полностью уничтожить биоагенты, которые находятся в лабораториях.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.