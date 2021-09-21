Патрушев заявил об угрозе здоровью миллионов человек из-за биолабораторий США

Создаваемые США биологические лаборатории по всему миру несут реальную угрозу здоровью десятков миллионов человек. В этом уверен секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Запад печется о правах человека, на самом деле нарушает их в массовом порядке. Те же создаваемые Вашингтоном по всему миру биологические лаборатории создают угрозу здоровью десятков миллионов человек, тем самым нарушая их права», - сказал Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».

Он напомнил, что помимо охраны здоровья, к базовым правам человека относятся равенство перед правосудием, свобода, достоинство личности и многое другое.

«В самих США преследуется инакомыслие, многие люди лишены возможности получать нормальную медицинскую помощь, представители далеко не всех рас и национальностей могут рассчитывать на справедливые решения судей и полиции», - добавил секретарь Совбеза.

Подобное, по мнению Патрушева, происходит и в Европе. Например в Прибалтике, проводится политика апартеида в отношении русскоязычного населения, заверил он. Люди годами живут без гражданства, оставаясь вне правового поля. В соседней Украине регулярно принимаются дискриминационные законы о русском языке и его носителях, а Европа и США потворствуют происходящему, отметил Патрушев.