Начальник войск РХБЗ РФ: на Украине сформировалась сеть биолабораторий в рамках программ Пентагона

На Украине сформировалась сеть более чем из 30 биологических лабораторий в рамках военно-биологических программ Пентагона. Об этом заявил начальник войск РХБЗ РФ Игорь Кириллов.

«Минобороны России неоднократно обращало внимание на военно-биологические программы, которые реализуются Пентагоном на постсоветском пространстве. В том числе на территории Украины сформировалась сеть, которая включает более 30 биологических лабораторий, которые можно разделить на научно-исследовательские и санитарно-эпидемиологические», - сказал он.

Деятельность биолабораторий на Украине с 2014 и реформа здравоохранения привели к тому, что произошел неконтролируемый рост заболеваемости особо опасными инфекциями.

«На территории Украины фиксируется рост числа случаев краснухи, дифтерии, туберкулеза. Заболеваемость корью увеличилась более, чем в 100 раз. Всемирная организация здравоохранения объявила Украину страной с высоким риском вспышки полиомиелита», - добавил Кириллов.

По информации Минобороны РФ, в настоящий момент идет экстренное сворачивание биологических программ. МО РФ, проанализировав документы, пришло к выводу, что украинское оборонное ведомство поставило задачу с 24 февраля полностью уничтожить биоагенты, которые находятся в лабораториях.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.