Неустоявшийся миропорядок: как «политическая деменция» Запада разрушает международную геополитику

О беспредельном цинизме и лицемерии, о том, что так называемый «цивилизованный» западный мир не заметил трагедии Донбасса ни на этой неделе, ни 8 лет назад, говорил президент России Владимир Путин на совещании с правительством о мерах социально-экономической поддержки регионов.

Разговор традиционно вышел далеко за рамки экономики. Множество сигналов было послано и тем, кто поддерживает спецоперацию на Украине, и зарубежной аудитории, и тем, кто, находясь в России, стенает и заламывает руки, тем, кто трусливо временно или навсегда убегает из нее. Никто никого не осуждает, свобода воли превыше всего, но запущенный последними событиями процесс самоочищения не останется без внимания.

Россия находится в решающем судьбоносном моменте, на кону - право самостоятельно и свободно определять свою судьбу и судьбу своих детей. Россия не будет больше терпеть унижения и жить в подчинении западных элит. В целом, Путин вновь озвучил ключевые причины и предпосылки того, что происходит сегодня на Украине, рассказал про западные элиты, открыто выступившие против РФ, про их ярость и неистребимое чувство собственного превосходства над нами. О прямых угрозах безопасности России, которые исходили с Украины, о размещении там американских ракет и биолабораторий, о том, что Киеву в самом начале операции по разным каналам, с целью избежать бессмысленного кровопролития, было предложено не вступать в боевые действия, а просто вывести свои войска из Донбасса.

«Не захотели», - сказал президент.

В настоящий момент спецоперация идет по плану. Состоялось несколько раундов переговоров, но украинская сторона вновь всячески пытается затянуть переговорный процесс, выдвигая все новые нереалистичные предложения. Российские же требования неизменны - демилитаризация Украины, нейтральный статус страны, никакого НАТО и никакого ядерного оружия, денацификация, признание Крыма, Донецкой и Луганской республик.

По словам Путина, запад уже привык мерить все и всех по себе. Многие страны мира, в том числе и в Европе, уже смирились с тем, что свои действия они должны постоянно сверять с позицией США и союзников, не имея при этом ни собственного мнения, ни права самим выбирать свой путь. Россия, уверен глава государства, у себя управления извне никогда не допустит.

«Россия никогда не будет в таком жалком и униженном состоянии, и борьба, которую мы ведем - это борьба за наш суверенитет, за будущее нашей страны и наших детей. Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией. Примером нам - мужество и стойкость наших солдат и офицеров, верных защитников Отечества», - сказал президент.

Убежав на Запад, бывшие же сограждане распространяют фейки о больших боевых потерях российских войск в ходе спецоперации, передают откровенную ложь о тяжелых последствиях санкций. Для того, чтобы расколоть страну, Запад идет на любые авантюры.

«Но любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку, выплюнет на панель. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплоченность и готовность ответить на любые вызовы», - заявил Путин.

Несмотря на крайне агрессивные выпады руководителей многих европейских государств, Москва продолжает диалог. Ситуацию на Украине Путин по телефону обсудил с турецким коллегой Эрдоганом. Он поблагодарил российского президента за содействие в эвакуации с территории Украины турецких граждан. Затем, в пятницу, с Путиным связался немецкий канцлер Шольц. Разговор, как сообщили в пресс-службе Кремля, трудно было назвать дружеским. Вечером того же дня российскому президенту позвонил французский коллега Макрон. Путин еще раз рассказал о том, что армия делает все, чтобы сохранить жизни мирных граждан. Макрону Путин также напомнил о военных преступлениях, которые совершают украинские боевики.

В субботу по инициативе Люксембурга, ситуацию на Украине Путин обсуждает с премьером Ксавье Беттелем. По словам российского президента, военно-биологическая деятельность США на Украине имеет неприемлемый характер и представляет огромную опасность как для России, так и для Европы. Практически в режиме нон-стоп продолжаются и переговоры на уровне министерств иностранных дел. Украину глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров обсуждает с турецким коллегой и главой МИД ОАЭ. По словам Лаврова, Россия много лет пыталась достичь дипломатического решения этого конфликта, но именно Запад не захотел решать его мирным путем. Его поддержал и глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, заявивший, что РФ просто не оставили шанса решить кризис на юго-востоке Украины иначе. По его словам, сейчас Россия переживает исторический момент, от которого будет напрямую зависеть ее будущее.

При этом устоявшийся миропорядок уже стремительно меняется: 15 марта Россия передала генсеку Совета Европы уведомление о выходе из организации. Уровень русофобии там достиг максимальных пределов. Даже выход России из организации «сплоченные» европейцы превратили в фарс, сообщив на следующий день, что это они решили исключить Россию.

Очевидно, что переговорный процесс РФ и Украины откровенно тормозят США. Дальнейшая поддержка Киева оружием и боеприпасами со стороны Америки и союзников только усугубляет ситуацию. Об этом секретарь Совбеза России Николай Патрушев беседовал по телефону с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

О том, как сам президент США Джо Байден «переживает» за жизни мирных граждан других стран, весьма красноречиво свидетельствует всплывшее на этой неделе архивное видео 1999 года, на котором нынешний американский лидер гордо заявляет, что это именно он предложил бомбить Югославию.

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