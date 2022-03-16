Путин заявил, что Украина никогда не будет плацдармом угрозы для России

Безопасность России и ее народа будет надежно обеспечена, а Украина никогда не будет служить плацдармом угрозы для РФ, пообещал российский президент Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ.

«Мы надежно обеспечим безопасность России и нашего народа и никогда не допустим, чтобы Украина служила плацдармом для агрессивных действий против нашей страны», - сказал глава государства на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ.

Президент заявил, что спецоперацию, которая началась 24 февраля на Украине, была вынужденной мерой, поскольку мирных способов решения проблем уже не осталось. Он заверил, что спецоперация идет по плану и пообещал довести ее до конца. При этом глава государства подчеркнул, что РФ не собирается оккупировать Украину.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения ракетно-артиллерийских складов Вооруженных сил Украины. Перед этим были показаны кадры уничтожения бронетехники и автомобильной военной техники ВСУ беспилотным ударным комплексом «Иноходец».