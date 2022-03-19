Путин изложил премьеру Люксембурга принципиальные оценки хода переговоров РФ и Украины

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем изложил принципиальные оценки хода переговоров делегаций РФ и Украины. В частности, российский лидер обратил внимание на недопустимый характер военно-биологической деятельности США на Украине, которая представляет огромную опасность не только для российского государства, но и для всей Европы.

«Ксавье Беттель информировал о контактах с руководителями Украины и ряда других государств. Владимир Путин изложил принципиальные оценки хода переговоров российских и украинских представителей», - сказано в сообщении на сайте Кремля.

Напомним, Владимир Путин во время митинг-концерта, посвященного воссоединению Крыма с РФ заявил, что киевской властью были организованы карательные военные операции против Донбасса. По словам главы государства, людей Донбасса погрузили в блокаду и подвергли систематическим артиллерийским обстрелам.